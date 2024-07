Siccità, la Sardegna dichiara lo stato di calamità

MeteoWeb

Il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha convocato una seduta straordinaria della Giunta per deliberare lo stato di calamità, a causa della grave crisi idrica. “Abbiamo una situazione che dev’essere gestita su tutti i fronti e stiamo stanziando risorse straordinarie. Ce ne saranno anche nella variazione di bilancio“, ha dichiarato Todde. “Bisogna dare le giuste informazioni sul reale stato delle cose a coloro che sono coinvolti. Stiamo facendo tavoli di crisi sia per quanto riguarda la Baronia sia per l’Oglaistra perché i sindaci abbiano informazioni fresche da fornire ai cittadini. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza. A tutti i sindaci, inoltre, è stato detto che da ottobre bisognerà sedersi per pianificare le soluzioni strutturale, in modo da non ritrovarsi l’anno prossimo con gli stessi problemi di quest’anno“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.