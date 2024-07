Siccità Sicilia, ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile ad Alcamo

MeteoWeb

Domenico Surdi, sindaco di Alcamo, in provincia di Trapani, ha emanato un’ordinanza per garantire il risparmio dell’acqua e limitare l’utilizzo di quella potabile. Il provvedimento si è reso necessario dato il perdurare dello stato di grave siccità per cui è stata dichiarata l’emergenza regionale nelle province di Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna, Messina ed Agrigento. Fino al 31 luglio, è vietato usare acqua potabile per irrigare ed innaffiare le piante di balconi e giardini nelle ore diurne; lavare i veicoli privati; lavare cortili, marciapiedi, e piazzali; alimentare fontane, vasche e piscine domestiche.

“Grazie ad una interlocuzione con Siciliacque – sottolinea il sindaco Surdi – abbiamo ottenuto un potenziamento della quantità di acqua disponibile giornalmente. Siamo costantemente al lavoro per ripristinare, quanto prima possibile, la dotazione idrica cittadina”. I turni dell’acqua sono comunicati periodicamente alla cittadinanza.

