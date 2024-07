Singapore, entro fine anno arriva l’autobus a guida autonoma

MeteoWeb

Un autobus a guida autonoma per trasportare i lavoratori nell’area riservata dell’aeroporto di Changi, a Singapore, sarà testato a partire dal terzo trimestre del 2024. Questo progetto fa parte degli sforzi per migliorare la produttività della manodopera nell’aeroporto tramite l’automazione.

Il 17 luglio, il Changi Airport Group (CAG), la Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) e il servizio di terra Sats Airport Services hanno firmato un accordo per avviare una prova di concetto della durata di due anni. L’obiettivo è utilizzare autobus autonomi nella zona airside, dove avvengono le operazioni di carico e scarico degli aerei, nonché i decolli e gli atterraggi.

La sperimentazione sarà suddivisa in 2 fasi, permettendo a CAG, SIAEC e Sats di valutare le capacità di guida autonoma dell’autobus, comprese le prestazioni operative e la sicurezza. La prima fase, che durerà circa nove mesi, sarà condotta in un ambiente controllato all’interno dell’aeroporto senza passeggeri a bordo. Nella seconda fase, l’autobus a guida autonoma sarà testato in un ambiente operativo dal vivo insieme a veicoli non autonomi.

