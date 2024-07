Spazio: la NASA conferma il lancio di Crew-9 ad agosto, rinviato il primo volo operativo di Starliner

MeteoWeb

NASA ha confermato che il lancio della missione Crew-9 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto per non prima del 18 agosto. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa, di aggiornamento dopo una recente anomalia con il razzo Falcon 9. SpaceX ha risolto il problema (causato da una crepa in una linea di sensore che ha permesso la fuoriuscita di ossigeno liquido), apportando modifiche sia all’hardware che al software del razzo.

Steve Stich, commercial crew program manager della NASA, ha dichiarato che il lancio dipenderà da un test del nuovo stadio superiore. Le modifiche saranno rigorosamente certificate prima di essere approvate per la missione Crew-9. Il lancio di Crew-9 dovrà avvenire entro i primi giorni di settembre per preparare il Launch Complex 39A per la missione del Falcon Heavy con Europa Clipper, prevista ad ottobre.

Crew-9 è composta dagli astronauti NASA Zena Cardman, Nick Hague, Stephanie Wilson e dal cosmonauta Roscosmos Alexsandr Gorbunov.

Nel frattempo, il primo volo operativo del veicolo spaziale Starliner di Boeing, inizialmente previsto per febbraio 2025, è stato rinviato ad agosto 2025. Questo periodo permetterà a NASA e Boeing di analizzare i dati della missione Crew Flight Test (CFT) e di implementare eventuali modifiche necessarie.

