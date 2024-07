Starship tornerà a volare tra poche settimane, con un’entusiasmante sorpresa

MeteoWeb

Non dovremo attendere ancora a lungo per vedere il razzo più potente mai costruito prendere di nuovo il volo, se tutto andrà secondo i piani. Starship di SpaceX, alto 122 metri, ha effettuato finora 4 voli di prova, e il 5° volo dovrebbe essere imminente, secondo il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk.

“Volo 5 tra 4 settimane,” ha scritto Musk su X, la piattaforma social di cui è proprietario.

I voli di Starship

Starship è composto da 2 elementi: un booster primo stadio noto come Super Heavy e una capsula stadio superiore alta 50 metri chiamata Starship, o semplicemente Ship. Entrambi sono progettati per essere riutilizzabili. I 4 voli di prova di Starship si sono svolti ad aprile e novembre 2023 e il 14 marzo e 6 giugno di quest’anno. Tutti sono stati lanciati da Starbase, il sito di SpaceX nel Sud del Texas, vicino alla città di Brownsville.

Il veicolo ha mostrato miglioramenti progressivi in ciascun volo. L’ultimo lancio, per esempio, è andato completamente secondo i piani: Super Heavy e Ship si sono separati in tempo e sono tornati sulla Terra come previsto, ammarando rispettivamente nel Golfo del Messico e nell’Oceano Indiano.

Questo successo spiega la data ravvicinata del 5° volo. Poiché Starship ha funzionato come previsto il 6 giugno, SpaceX ha meno problemi da analizzare prima del prossimo lancio. Inoltre, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti non ha richiesto un’indagine sugli incidenti, quindi la preparazione tecnica, e non l’approvazione normativa, è il principale fattore determinante per il 5° volo.

La nuova sfida

Il 5° volo presenterà una nuova entusiasmante sfida, se tutto andrà secondo i piani: SpaceX ha dichiarato di volere fare rientrare il gigantesco booster con un atterraggio di precisione sulla rampa di lancio di Starbase, un’impresa che sarà facilitata dalle “braccia chopstick” della torre di lancio della struttura. Questa audace strategia aumenterà la frequenza dei voli di Starship, consentendo al booster di essere ispezionato, rinnovato e rilanciato più rapidamente, ha affermato Musk.

Con questa nuova fase di test, SpaceX mira a dimostrare non solo la capacità di riutilizzo di Starship, ma anche una maggiore efficienza operativa che potrebbe rivoluzionare i voli spaziali commerciali. L’entusiasmo per il prossimo volo è palpabile e il mondo attende con impazienza di vedere il razzo più potente mai costruito raggiungere nuove vette.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.