La storica missione spaziale Polaris Dawn di SpaceX rinviata ad agosto

MeteoWeb

Dovremo aspettare un po’ di più del previsto per assistere alla prima passeggiata spaziale privata della storia. SpaceX ha annunciato che la missione Polaris Dawn, finanziata dall’imprenditore miliardario Jared Isaacman, è stata rinviata alla metà o alla fine di agosto. La missione, che utilizzerà Crew Dragon e il razzo Falcon 9 di SpaceX, era originariamente prevista il 31 luglio.

L’annuncio del rinvio è stato fatto durante una conferenza stampa focalizzata sulla prossima missione Crew-9 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per conto della NASA. La missione Crew-9, che trasporterà astronauti alla ISS, non partirà prima del 18 agosto, e Polaris Dawn seguirà poco dopo.

“Al momento, ci sono molte attività in corso sulla ISS“, ha spiegato Sarah Walker, director of Dragon mission management di SpaceX, durante la conferenza stampa. “Abbiamo deciso di dare priorità alla missione Crew-9 come nostra prossima missione con equipaggio e siamo pronti a lanciare Polaris Dawn alla fine dell’estate, non appena avremo adempiuto a tali impegni“. Successivamente, Walker ha chiarito che “fine estate” significa il mese prossimo: “Attualmente, stiamo ancora pianificando di lanciare Polaris Dawn ad agosto“.

La missione Polaris Dawn

Polaris Dawn è la prima di 3 missioni programmate nell’ambito del Polaris Program, tutte finanziate e comandate da Isaacman. Quest’ultimo aveva già finanziato e comandato la pionieristica missione Inspiration4 di SpaceX, che aveva portato Isaacman e 3 compagni di equipaggio in orbita terrestre nel settembre 2021.

L’equipaggio di Polaris Dawn è composto da Isaacman, dal pilota Scott “Kidd” Poteet, un tenente colonnello in pensione dell’aeronautica statunitense, e dagli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon, entrambe ingegneri presso SpaceX.

Come Inspiration4, anche Polaris Dawn sarà una missione “free flyer“, ovvero orbiterà attorno alla Terra senza agganciarsi alla ISS. Tuttavia, la prossima missione andrà più in alto della precedente e includerà almeno una passeggiata spaziale, la prima attività extraveicolare privata della storia.

I rinvii

Non è il primo rinvio per Polaris Dawn: inizialmente prevista per la fine del 2022, la missione complessa e ambiziosa è stata posticipata diverse volte.

L’ultima conferenza stampa è avvenuta appena 15 giorni dopo un raro incidente con il Falcon 9. Il secondo stadio del razzo non è riuscito a completare una prevista accensione per innalzare l’orbita durante un lancio dell’11 luglio, provocando la perdita del carico utile, 20 satelliti internet Starlink di SpaceX.

La causa dell’incidente è stata una perdita di ossigeno liquido. SpaceX ha rintracciato il problema in una crepa in una linea di un sensore di pressione nel sistema dell’ossigeno liquido del secondo stadio, e ha preso provvedimenti per garantire che il problema non si ripresenti. Infatti, il Falcon 9 dovrebbe spiccare il volo già oggi, con un nuovo lancio Starlink.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.