Stromboli, monitoraggio cartografico dell’emergenza vulcanica

In risposta all’attuale emergenza vulcanica sull’isola di Stromboli, i Vigili del Fuoco stanno utilizzando il Geoportale VVF per un monitoraggio cartografico avanzato. “Grazie a una WebMap Application denominata “Asset – Emergenza Vulcanica Stromboli” e al supporto dei dati satellitari, siamo in grado di garantire una sorveglianza continua e dettagliata dell’evento in corso. Questo ci permette di intervenire con tempestività e precisione per la sicurezza della popolazione e la protezione del territorio”, si legge in una nota dei Vigili del Fuoco.

