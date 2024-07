Super Heavy verso la piattaforma di lancio, Starship tornerà presto a volare | FOTO

MeteoWeb

SpaceX si prepara al 5° volo di prova del suo megarazzo Starship, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. La compagnia ha appena trasportato il gigantesco primo stadio del razzo Starship, noto come Super Heavy, alla piattaforma di lancio presso Starbase, la struttura situata nella costa Sud del Texas. “Il booster del 5° volo Super Heavy è stato spostato alla piattaforma di lancio a Starbase,” ha scritto SpaceX su X. “Il booster è passato vicino alla quasi completata Starfactory sulla sua strada verso la piattaforma“.

Starfactory è il nuovo enorme impianto di produzione che SpaceX sta costruendo a Starbase. Quando sarà completato e pienamente ottimizzato, Starfactory potrebbe produrre un veicolo Starship al giorno, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di SpaceX.

Starship, il razzo più grande e potente mai costruito

Starship, alto 122 metri, è il razzo più grande e potente mai costruito. SpaceX ha grandi aspettative per questo veicolo completamente riutilizzabile, considerandolo un punto di svolta che renderà economicamente fattibili grandi imprese spaziali come l’insediamento su Marte.

I 4 voli di prova di Starship si sono svolti ad aprile e novembre 2023 e 14 marzo e 6 giugno di quest’anno.

I 2 stadi del gigantesco veicolo Starship (Super Heavy e il secondo stadio Starship, o semplicemente “Ship”) non si sono separati nel volo inaugurale, che è terminato con una detonazione controllata solo 4 minuti dopo il decollo. Tuttavia, Starship ha mostrato miglioramenti ad ogni lancio successivo. Il 4° volo, ad esempio, è stato un completo successo, con Super Heavy e Ship che sono tornati sulla Terra per degli ammaraggi che si sono svolti come previsto.

Il 5° volo potrebbe rappresentare un altro balzo in avanti, con la “cattura” di Super Heavy con le braccia “chopstick” della gigantesca torre di lancio di Starbase (questa capacità renderebbe più efficienti il recupero e la riutilizzazione).

