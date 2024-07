Violenti temporali in Spagna e Portogallo: rischio pioggia di fango con la sabbia dal Sahara

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo in queste ore parti di Spagna e Portogallo a causa di una goccia fredda che si è formata ad ovest della Penisola Iberica, portando rovesci e temporali. In particolare, in questo momento sono colpiti dai fenomeni la metà settentrionale del Portogallo, la Spagna nordoccidentale e parte di quella meridionale.

Man mano che la goccia fredda avanza verso nord, gli acquazzoni e i temporali si estenderanno principalmente a più aree del versante atlantico peninsulare, ma anche in molte zone del centro. Si possono accumulare più di 15mm in un’ora all’interno di Galizia, Asturie e Cantabria, che si trovano sotto allerta gialla. I temporali potrebbero produrre anche grandine e forti raffiche di vento in queste zone.

Questa goccia fredda sta provocando un flusso da sud che, oltre a portare più caldo in alcune zone, trasporta anche polvere e sabbia dal deserto del Sahara. Di conseguenza, dove si verificheranno delle piogge, potrebbero causare depositi di fango in gran parte dell’interno e nell’ovest della penisola. Con la polvere e la sabbia dal Sahara peggiora anche la qualità dell’aria.

