Il Texas si prepara all’imminente impatto di Beryl: sta riacquistando forza, evacuazioni in corso

MeteoWeb

Le autorità del Texas hanno esortato i residenti delle aree costiere a prepararsi all’imminente impatto dell’uragano Beryl. Il sistema meteorologico, che ieri era ancora una tempesta tropicale, si rafforzerà e tornerà un uragano mentre attraversa le calde acque del Golfo del Messico.

È stato emesso un avviso per uragano per un tratto della costa texana che va da Baffin Bay, a Sud di Corpus Christi, fino a Sargent, a Sud di Houston. Secondo le previsioni, il centro della tempesta potrebbe si avvicinerà allo Stato nelle prossime ore per poi toccare terra lunedì. Sono stati emessi anche avvisi per mareggiate. “Ci aspettiamo che la tempesta tocchi terra da qualche parte lungo la costa del Texas lunedì, se le previsioni attuali sono corrette,” ha dichiarato Jack Beven, specialista senior presso il National Hurricane Center di Miami. “Se ciò accadrà, molto probabilmente si tratterà di un uragano di 1ª categoria“.

Beryl, che è stata la prima tempesta dell’Atlantico a diventare un uragano di 5ª categoria quest’anno, ha già causato almeno 11 morti mentre attraversava le isole caraibiche all’inizio della settimana. Ha poi colpito il Messico come uragano di 2ª categoria, abbattendo alberi, ma senza causare feriti o morti, prima di indebolirsi a tempesta tropicale attraversando la penisola dello Yucatán.

Le autorità texane hanno avvertito i residenti lungo tutta la costa di prepararsi a possibili inondazioni, forti piogge e venti intensi con l’avvicinarsi della tempesta. Il vicegovernatore Dan Patrick, attualmente governatore ad interim mentre il governatore Greg Abbott è in viaggio a Taiwan, ha emesso una dichiarazione di disastro preventivo per 121 contee.

Mitch Thames, portavoce della contea di Matagorda, ha dichiarato sabato che le autorità hanno emesso una richiesta di evacuazione volontaria per le aree costiere della contea, circa 160 km a Sud/Ovest di Houston. A Corpus Christi, le autorità hanno chiesto ai visitatori di abbreviare i loro viaggi e tornare a casa presto, se possibile. Hanno anche chiesto ai residenti di mettere in sicurezza le proprie case chiudendo le finestre con assi di legno, se necessario, e utilizzando sacchi di sabbia per proteggersi dalle possibili inondazioni. Nella contea di Refugio, a Nord di Corpus Christi lungo la costa del Golfo del Texas, le autorità hanno emesso un ordine di evacuazione obbligatoria per i 6.700 residenti.

Sabato sera ora locale, Beryl si trovava a circa 535 km a Sud/Est di Corpus Christi e faceva registrare venti sostenuti di 95 km/h, secondo il National Hurricane Center. In quel momento si stava muovendo verso Nord/Ovest a una velocità di 20 km/h.

Prima di colpire il Messico e spostarsi nel Golfo, Beryl aveva già provocato distruzione in Giamaica, Saint Vincent e Grenadine, e Barbados questa settimana. Sono stati segnalati 3 morti a Grenada, 3 a Saint Vincent e Grenadine, 3 in Venezuela e 2 in Giamaica, secondo le autorità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.