Tragedia al Giro d’Austria: André Drege è morto sul Grossglockner

André Drege, ciclista professionista di appena 25 anni, è morto pochi minuti fa per una caduta durante la discesa del Grossglockner nei pressi di Heiligenblut, non lontano dal confine con l’Alto Adige. Drege, norvegese del Team Coop-Repsol, è nato il 4 maggio 1999 ad Ålesund. La tappa del Giro d’Austria fatale per il giovane norvegese è stata vinta dall’italiano Filippo Ganna del Team Ineos, ma la cerimonia di premiazione è stata annullata a causa della tragedia sulla discesa del Grossglockner.

Non sono ancora note le cause della caduta e le condizioni meteo nel luogo dell’incidente. Il Giro d’Austria dovrebbe concludersi con l’ultima tappa domani, domenica 7 luglio, ma gli organizzatori non hanno ancora comunicato alcuna decisione: non si sa se il Giro ripartirà dopo una tragedia così grave. Il leader della classifica generale è l’italiano Diego Ulissi.

