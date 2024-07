Maltempo in Francia, forti piogge sul Tour de France nella Borgogna | FOTO

MeteoWeb

Ancora una giornata di maltempo sul Tour de France che oggi vede i corridori impegnati nell’ottava tappa, partita da Semur-en-Auxois nella Borgogna e in arrivo a Colombey-les-Deux-Églises nell’Alta Marna. Siamo in una zona rurale molto affascinante e caratteristica, la tipica campagna francese che quest’anno sta vivendo una stagione estiva dai connotati autunnali.

I corridori, infatti, hanno affrontato forte pioggia nel corso della prima parte della tappa, per il passaggio del fronte temporalesco che è in arrivo anche sul Nord Italia. Adesso il cielo è coperto, sempre con qualche debole pioggia e in un contesto di clima molto freddo rispetto al periodo.

La tappa è caratterizzata dalla spettacolare fuga solitaria del norvegese Jonas Abrahamsen, maglia a pois di miglior scalatore e secondo nella classifica a punti della maglia verde: oggi, però, punta a vincere la tappa, dopo il secondo posto sul traguardo di Bologna nella seconda tappa di quest’edizione del Tour. A 75km dal traguardo ha cinque minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo, che certamente ha tutto il tempo per riprenderlo ma sicuramente dovrà fare fatica.

C’è grande attesa per la tappa di domani, un circuito intorno Troyes con oltre 40km di sterrato.

