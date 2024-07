Undicenne cade sugli scogli a Cala Sinzias: il salvataggio dell’elisoccorso

MeteoWeb

Un tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla costa sud-orientale della Sardegna, a Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei. Un bambino di 11 anni, di nazionalità italiana ma residente in Belgio, è caduto rovinosamente sugli scogli, provocando una serie di eventi che hanno richiesto un intervento di elisoccorso particolarmente spettacolare.

Il drammatico incidente

Erano circa le 18:30 quando il giovane, in vacanza con la sua famiglia da soli due giorni, stava passeggiando sulle rocce che delimitano la spiaggia di Cala Sinzias. Accompagnato da un’amichetta, il bambino stava esplorando la zona quando ha perso improvvisamente l’equilibrio. La caduta è stata rovinosa: il bambino è rotolato giù per gli scogli, riportando diverse ferite.

Fortunatamente, i bagnanti presenti sulla spiaggia hanno immediatamente notato l’accaduto e si sono precipitati in aiuto del bambino. La prontezza dei soccorsi è stata fondamentale. I bagnanti hanno subito contattato i servizi di emergenza, e nel giro di pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza.

L’intervento dell’elisoccorso

Vista la gravità delle ferite riportate e la posizione impervia in cui si trovava il bambino, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è arrivato rapidamente e, dopo aver valutato la situazione, il personale medico ha deciso di utilizzare il verricello per recuperare il ferito. Il bambino è stato imbragato con cura e sollevato dall’equipaggio dell’elicottero, in un’operazione che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti sulla spiaggia.

Una volta trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, il bambino è stato affidato alle cure della chirurgia pediatrica. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, le ferite riportate non sono risultate gravi come si temeva inizialmente. Dopo una serie di accertamenti medici, il personale sanitario ha stabilito una prognosi di 10 giorni. Il giovane paziente resterà ricoverato in osservazione per garantire un recupero completo e sicuro.

