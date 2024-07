L’uragano Beryl di categoria 5 riscrive la storia: tutti i record battuti

MeteoWeb

L’uragano Beryl continua a battere record su record mentre attraversa i Caraibi. Nella notte di lunedì 1 luglio, si è rafforzato in un uragano di categoria 5 ed è diventato la tempesta più precoce a raggiungere questo raro traguardo. Il record era precedentemente detenuto da Emily, che aveva raggiunto lo stato di categoria 5 il 16 luglio durante la stagione degli uragani atlantici iperattiva del 2005.

Beryl ha causato gravi danni all’isola di Carriacou. A circa 65km dal landfall sul settore meridionale dell’isola di Grenada, l’unica stazione meteorologica ufficiale dell’isola ha segnalato una raffica di vento a 195km/h.

Beryl ha iniziato a battere record non appena si è formato

Le tempeste tropicali a giugno si formano in genere nel Golfo del Messico, nei Caraibi e nell’Atlantico sudoccidentale. Beryl è diventato una tempesta tropicale attraverso l’Atlantico tropicale, più a est rispetto a dove solitamente si formano le tempeste. Solo la tempesta tropicale Bret nel 2023 si è sviluppata più a est nell’Atlantico tropicale a giugno.

Beryl è stato il primo uragano maggiore, cioè di categoria 3 o superiore, a formarsi nell’Atlantico prima della festività del 4 luglio dal 1966, quando l’uragano Alma si è sviluppato l’8 giugno.

L’uragano Beryl è diventato il primo uragano maggiore a est delle Piccole Antille a giugno. È anche il terzo uragano maggiore più precoce in assoluto, preceduto solo dall’uragano Alma (8/6/1966) e da Audrey (27/6/1957).

Prima di Beryl, l’uragano di categoria 4 più precoce mai registrato è stato l’uragano Dennis l’8 luglio 2005. Diventando un uragano di categoria 4 domenica 30 giugno, Beryl è diventato l’unico uragano a raggiungere questo traguardo nella storia registrata durante il mese di giugno.

Con venti massimi sostenuti di 241km/h a una latitudine di 12,5 gradi nord lunedì 1 luglio, Beryl è diventato l’uragano più forte mai registrato così a sud nell’Atlantico nella storia registrata.

L’uragano Beryl si distingue anche per il suo rapido movimento. Per un periodo di sei ore, la tempesta è la tempesta di categoria 5 in più rapido movimento mai registrata.

Prima di Beryl, l’uragano di categoria 5 più precoce mai registrato è stato l’uragano Emily il 16 luglio 2005.

L’uragano Beryl è diventato il 12° uragano di categoria 5 mai registrato nei Caraibi orientali, unendosi all’uragano Lake Okeechobee (1928); Carol (1953); Inez (1966); David (1979); Allen (1980); Ivan (2004); Dean (2007); Felix (2007); Matthew (2016); Irma (2017); e Maria (2017).

