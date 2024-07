L’Uragano Beryl devasta Caraibi e Venezuela, almeno 7 morti | FOTO

MeteoWeb

Almeno 7 persone hanno perso la vita a causa dell’uragano Beryl: 6 nelle isole del Sud/Est dei Caraibi e una in Venezuela. L’uragano ha effettuato il landfall sull’isola di Carriacou a Grenada ieri, distruggendola completamente in mezz’ora, come dichiarato dal primo ministro Dickon Mitchell.

Il National Hurricane Center ha comunicato che Beryl sta perdendo intensità, ma è previsto che mantenga la forza di uragano mentre passerà vicino alla Giamaica, alle Isole Cayman e alla penisola dello Yucatan in Messico.

È stato emesso un avviso uragano per la costa meridionale di Haiti e la costa orientale dello Yucatan. Il Belize ha emesso un avviso per tempesta tropicale che si estende a Sud dal confine con il Messico fino a Belize City. Si prevede che l’uragano toccherà terra nella parte meridionale del Belize, probabilmente come tempesta di 3ª categoria o superiore, secondo il National Hurricane Center. Sono trascorsi più di trent’anni dall’ultimo grande uragano che ha colpito la Giamaica.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire assistenza alle aree colpite da Beryl. La Casa Bianca ha inoltre comunicato la preparazione di supporto per Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Beryl è stato il primo uragano di 5ª categoria a svilupparsi nell’Atlantico quest’anno, raggiungendo venti di 270 km/h ieri, prima di indebolirsi a 4ª categoria, comunque devastante.

