Uragano Beryl, terribili inondazioni in Venezuela: morti e dispersi a Cumanacoa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il passaggio dell’uragano Beryl attraverso il Mar dei Caraibi ha provocato forti piogge che hanno causato inondazioni nello stato di Sucre, in Venezuela, ma anche lo straripamento di fiumi a Monagas, dove ci sono famiglie senza casa, strade chiuse e raccolti perduti in tre comuni. All’alba di oggi, il panico si è diffuso in diversi comuni dello stato di Sucre, nel nord del Paese. La situazione più critica si registra a Cumanacoa, nel comune di Montes, dove le strade sono state sommerse da acqua e fango dopo l’esondazione del fiume Manzanares. La forza dell’acqua si è intensificata quasi all’alba e diverse case sono state travolte, lasciando 2 morti, 5 dispersi e decine di famiglie evacuate. Sono 25mila le persone interessate dalle inondazioni.

I settori più colpiti sono: Pomalaca, Las Fraguas, Las Trinchera, Barrio Blanco, Las Tinajitas e Avenida Antonio José de Sucre. I Vigili del Fuoco e la Protezione civile si sono attivati ​​per evacuare le persone colpite. A Cumanacoa, il maltempo ha interrotto la fornitura di elettricità, acqua e del servizio internet.

“Continuiamo ad aspettare che le acque si scarichino nel comune di Montes”, ha detto il Ministro degli Interni, della Giustizia e della Pace, Remigio Ceballos Ichaso, spiegando che l’uragano Beryl si dirige verso la Giamaica e poi verso l’America Centrale. Ha precisato che ci sono più di 600 case danneggiate.

Il Venezuela aveva già dichiarato l’allerta per il passaggio dell’uragano Beryl nei Caraibi e ordinato la sospensione dei voli e delle partenze di navi in ​​almeno quattro stati costieri.

Uragano Beryl, strade come fiumi a Cumanacoa, in Venezuela

Terribili inondazioni a Cumanacoa, in Venezuela, per l'uragano Beryl

Uragano Beryl, fiume esonda a Cumanacoa

