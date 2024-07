L’uragano Beryl minaccia il Texas, riacquista forza e punta alla costa

MeteoWeb

Nelle scorse ore Beryl ha riacquistato la forza di un uragano mentre si dirigeva verso il Texas meridionale. Le sue bande esterne hanno già iniziato a colpire la costa con piogge intense e venti in intensificazione, mentre i residenti si preparano per l’arrivo di questa potente tempesta che ha già lasciato una scia di distruzione dal Messico e ai Caraibi.

Secondo il National Hurricane Center di Miami, Beryl ha raggiunto venti sostenuti di 120 km/h e si sta muovendo verso Nord/Ovest ad una velocità di 16 km/h.

Man mano che la tempesta si avvicinava alla costa, le autorità del Texas avevano già avvertito che Beryl avrebbe potuto causare causare interruzioni di corrente e inondazioni. Tuttavia, hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che non abbastanza residenti e turisti sulle spiagge abbiano dato ascolto agli avvertimenti di evacuazione.

Venerdì scorso Beryl ha colpito la Penisola dello Yucatán in Messico come uragano di 2ª categoria, ma si è indebolito a tempesta tropicale mentre si spostava sulla terraferma. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti aveva previsto che Beryl avrebbe riacquistato la forza di un uragano una volta emerso nelle calde acque del Golfo del Messico, dirigendosi verso il Texas meridionale, una zona già colpita dalla Tempesta Tropicale Alberto solo poche settimane fa.

Beryl ha già causato distruzione in Giamaica, St. Vincent e Grenadine e Barbados, diventando il primo uragano della stagione a raggiungere la 5ª categoria nell’Atlantico. Secondo le autorità, 3 persone sono morte a Grenada, 3 a St. Vincent e Grenadine, 3 in Venezuela e 2 in Giamaica.

Mentre il Texas si prepara per l’arrivo di Beryl, le comunità locali stanno facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Le squadre di emergenza sono in stato di allerta, pronte a intervenire in caso di necessità.

Il governatore del Texas ha invitato tutti i residenti nelle aree a rischio a seguire le indicazioni delle autorità e a evacuare se necessario. “La sicurezza è la nostra priorità assoluta – dichiarato – Non sottovalutate questa tempesta; se siete nelle zone colpite, per favore, prendete tutte le precauzioni necessarie“.

Con Beryl che si avvicina rapidamente, il Texas meridionale si prepara ad affrontare un’altra grande sfida meteorologica, sperando di superare la tempesta con il minimo impatto possibile.

