I vaccini e il catastrofismo pandemico: il tweet provocatorio di Elon Musk

Ennesimo tweet provocatorio di Elon Musk sulla pandemia di Covid. Sul proprio profilo X, il miliardario ha pubblicato un meme con un fermo immagine dell’attore Brad Pitt tratto dal film di David Fincher “Fight Club”. L’immagine recita: “sono passati tre anni. Ma i non vaccinati non dovevano essere tutti morti ormai?”.

Negli anni della pandemia, il patron di SpaceX e Tesla ha sostenuto il funzionamento attivo delle aziende durante il picco dell’emergenza sanitaria, ha spesso messo in dubbio l’efficacia dei vaccini e ha sollevato preoccupazioni sugli obblighi vaccinali in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti. Con questo meme, Musk ha ribadito il concetto, prendendo in giro il catastrofismo pandemico.

