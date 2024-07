Vaccini, ONU: nei bimbi sotto i livelli pre-Covid, +2,7 milioni non protetti

MeteoWeb

Nel 2023, le vaccinazioni pediatriche nel mondo hanno subito una battuta d’arresto, con coperture inferiori ai livelli pre–Covid. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Unicef hanno lanciato un allarme: “2,7 milioni di bambini in più rispetto al 2019 non sono stati vaccinati o sono sottovaccinati“. Il report “Wuenic” sottolinea l’importanza di sforzi continui per migliorare le coperture vaccinali. Catherine Russell, direttore esecutivo dell’Unicef, ha esortato governi e autorità a investire nell’assistenza sanitaria di base per garantire la vaccinazione di tutti i bambini. Nel 2023, l’84% dei bambini ha ricevuto 3 dosi del vaccino DTP (difterite, tetano e pertosse), ma 14,5 milioni di bambini non hanno ricevuto nemmeno una dose. Più della metà dei non vaccinati vive in 31 paesi fragili o in conflitto. Le cause principali includono interruzioni nei servizi sanitari, sfide logistiche, esitazione vaccinale e disuguaglianze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.