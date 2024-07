Valle d’Aosta: alpinisti bloccati a 3.750 metri, intervento del soccorso alpino

MeteoWeb

È in corso un intervento di soccorso in montagna in seguito all’allarme ricevuto ieri sera poco dopo le 18 dal Soccorso Alpino Valdostano. Una cordata di alpinisti belgi è rimasta bloccata sul Dent D’Herens, cresta Albertini, a quota 3750 metri. Gli alpinisti hanno segnalato la caduta del capocordata per una decina di metri, che ha riportato traumi tali da impedire la discesa.

Le condizioni meteo avverse, con scarsa visibilità a causa delle nubi in quota, hanno reso impossibile l’avvicinamento in elicottero. Anche la missione via terra è risultata impraticabile per la distanza e la conformazione del luogo, così come l’intervento in elisoccorso notturno, considerata la mancanza di sicurezza.

Durante la notte, il Soccorso Alpino Valdostano ha monitorato la situazione insieme al Soccorso svizzero, mantenendo il contatto con gli alpinisti. Questa mattina, poco dopo le 8, una parziale schiarita ha permesso all’elicottero di avvistare gli alpinisti, senza però consentire l’avvicinamento. Pertanto, i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno allestito un campo base e previsto un tentativo di soccorso via terra.

