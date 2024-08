Il 17 agosto 1970 il lancio di Venera 7, la prima sonda a trasmettere dati da un altro pianeta

MeteoWeb

Il 17 agosto 1970 l’Unione Sovietica segnò una tappa storica nell’esplorazione spaziale con il lancio della sonda Venera 7. Destinata a esplorare Venere, Venera 7 divenne la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta, rappresentando un traguardo significativo nella corsa allo Spazio.

La missione era ambiziosa: inviare una sonda sulla superficie di Venere, un pianeta noto per le sue condizioni estreme, con temperature che raggiungono i 475°C e una pressione atmosferica 90 volte superiore a quella terrestre. Dopo un viaggio di 4 mesi, Venera 7 raggiunse Venere il 15 dicembre 1970 e, con grande successo, riuscì a trasmettere dati per 23 minuti mentre discendeva attraverso l’atmosfera del pianeta.

I dati trasmessi rivelarono importanti informazioni sulle condizioni atmosferiche di Venere, confermando le temperature elevate e la pressione intensa, sfatando alcune teorie precedenti sulla possibilità di condizioni più favorevoli alla vita.

Il successo della Venera 7 non solo rappresentò una pietra miliare per l’esplorazione planetaria, ma consolidò anche il ruolo dell’Unione Sovietica come leader nell’esplorazione dello Spazio, gettando le basi per future missioni verso Venere e altri corpi celesti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.