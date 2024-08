Aeronautica Militare: due voli salvavita dalla Sardegna per una bimba di 18 giorni e un uomo | FOTO

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare ha compiuto due voli salva vita, nella giornata di mercoledì 28 agosto 2024, per assistere due persone bisognose di cure immediate. In entrambi i casi, sono stati impiegati equipaggi e velivoli Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata impiegato tutto l’anno, 24 ore su 24, in questo genere di missioni.

Nel primo caso, una neonata di appena 18 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata dall’aeroporto di Cagliari-Elmas a quello di Roma-Ciampino per un successivo ricovero al Policlinico “Gemelli”.

Su richiesta della Prefettura di Cagliari e con il coordinamento della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa competente in casi del genere, l’equipaggio in prontezza operativa è decollato, in tempi ristrettissimi, dall’aeroporto di Ciampino, alla volta di Cagliari per imbarcare la piccola, proveniente dal Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula”, assieme ai genitori, un medico e un infermiere.

Ridecollato da Cagliari alle 12.10, il velivolo è atterrato dopo un’ora a Roma-Ciampino.

Nella seconda missione della giornata, invece, un uomo di 43 anni, ricoverato all’ospedale S. Martino di Oristano e bisognoso di cure specialistiche per un grave problema neurologico, su richiesta della prefettura di Oristano, è stato trasportato da Cagliari a Bologna, per un ricovero all’ospedale Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (Bo). Durante il volo, l’uomo era accompagnato dalla moglie e assistito da un’equipe medica.

L’aereo, decollato da Cagliari-Elmas alle 15.00, è atterrato all’aeroporto “G. Marconi” di Bologna alle 16.05.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni giorno, 24 ore su 24, per assicurare il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche o, come in questo caso, di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale, su richiesta delle autorità competenti quando ritenuto necessario per motivi di urgenza.

Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate per questo genere d’interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. In caso di specifiche necessità operative, inoltre, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia e dei Centri dipendenti.

