Allarme maltempo in Calabria: Aspromonte e Piana di Gioia Tauro nel mirino di forti temporali | FOTO

Nuova forte ondata di maltempo oggi in Italia, con forti temporali in particolare al Centro/Sud e sulle Isole maggiori. Sono in atto fenomeni intensi in queste ore in Calabria: nel Reggino vengono segnalati intensi nubifragi, con numerosi fulmini e grandine. Particolarmente forti i temporali in atto nella Piana di Gioia Tauro e in Aspromonte, dove il maltempo (nella gallery anche un’immagine da Gambarie) è protagonista per il 2° giorno consecutivo, accompagnato da calo termico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

