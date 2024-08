Allerta Meteo: oggi allarme trombe marine, nubifragi e grandine. Ecco le regioni a rischio

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in tutta Italia, con particolare attenzione al Centro/Sud, per trombe marine, temporali, nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un cut-off sul Mar Tirreno, in lenta traslazione verso Sud, genererà instabilità diffusa sulla Penisola, in particolare al centro sud e sulle Isole maggiori,” spiega PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso su Appennino centro-meridionale, aree interne di Sardegna e Sicilia, e Salento per nubifragi, grandine di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento“. Emesso un livello 1 anche “sulle coste settentrionali della Sicilia per possibili trombe marine. Un livello 0 è stato invece emesso sul restante Appennino, sui rilievi Alpini, sul basso Mar Tirreno e sulla Puglia per la possibilità di piogge intense localizzate e grandine piccola“.

Focus sulle aree livello 1

Nel pomeriggio, si legge nel bollettino PRETEMP, “si avrà convezione troposferica profonda diffusa su Appennino centro-meridionale, aree interne di Sicilia e Sardegna e Salento. Dato lo scarso DLS (<10 m/s) i temporali saranno a carattere di pulse storm, e avranno a disposizione aria ricca di energia potenziale per la convezione (CAPE > 1500 J/kg) richiamata dai mari. Visto il PWAT di 30-40 mm e il vento a 700 hPa piuttosto blando (20-30 km/h), le celle potranno assumere causare nubifragi, talvolta associati a grandine anche di medie dimensioni (2-6 cm di diametro) e raffiche di vento. A ridosso delle coste settentrionali della Sicilia si avranno inoltre valori di CAPE 0-3 km intorno ai 200 J/kg e LLS a 5-7 m/s, che potranno favorire lo sviluppo di trombe marine“.

Allerta Meteo, focus sulle aree livello 0

Nelle aree interne a livello 0 “la situazione è simile a quanto descritto per le aree a livello 1, ma con minor probabilità di temporali forti. In particolare, sui rilievi del Nord Italia lo sviluppo di temporali forti sarà inibito dalla rimonta del promontorio anticiclonico. Sul basso Tirreno la convezione si svilupperà in nottata con la possibilità di locali piogge intense e raffiche di vento lineari (lo sviluppo di grandine è meno probabile), dovute principalmente al CAPE davvero elevato (>3000 J/kg),” conclude il bollettino PRETEMP, valido dalla mezzanotte e per l’intera giornata di oggi.

