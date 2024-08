Allerta Meteo, Agosto finisce con una settimana di forte maltempo: violenti temporali in tutt’Italia da lunedì 26

MeteoWeb

Torna subito il maltempo sull’Italia, dopo la breve tregua degli ultimi giorni comunque condizionati da spiccata instabilità pomeridiana. A fronte dei soliti proclami catastrofisti relativi ad una nuova fantomatica ondata di caldo in arrivo (non c’è e non ci sarà), nei prossimi giorni avremo ancora piogge torrenziali e fenomeni meteo estremi in tutt’Italia. Il maltempo durerà almeno fino a inizio settembre, con temperature in calo da lunedì sera e martedì dopo il breve e momentaneo aumento di questo weekend.

Intanto già domenica 25 agosto avremo piogge e temporali in alcune zone d’Italia: sulle Alpi, specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige, e nel basso Tirreno, in Calabria, dove pioverà nel versante tirrenico del cosentino, del catanzarese e nel vibonese proprio nel picco del traffico per il controesodo sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, già oggi paralizzata nel tratto cosentino dove domani arriverà anche la pioggia:

Allerta Meteo: focus con i dettagli sul forte maltempo della prossima settimana

Quella di domenica, comunque, sarà poca roba. Il tempo rimarrà mite e soleggiato su gran parte d’Italia, con temperature stazionarie. La situazione inizierà a cambiare da lunedì 26 agosto, quando il maltempo farà sul serio al Nord: forti temporali inizieranno a colpire l’Italia settentrionale sin dal mattino, con temperature in forte calo. Nel pomeriggio-sera i temporali saranno molto violenti tra Lombardia, Trentino e Veneto. Instabilità diffusa anche al Sud, in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

I giorni clou del maltempo, però, saranno quelli successivi. Martedì 27 e mercoledì 28 il maltempo si intensificherà sensibilmente in tutto il Centro/Sud. Martedì avremo i temporali più violenti in Toscana, nel Lazio, in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con forti nubifragi nelle zone interne e sconfinamenti verso le coste.

Mercoledì ancora forti temporali al Centro ma soprattutto fenomeni molto violenti al Sud, tra Calabria e Sicilia (specie orientale), oltre che in Puglia e Sardegna:

Il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi, un po’ attenuato tra giovedì, venerdì e sabato, gli ultimi tre giorni del mese di agosto, quando comunque persisterà instabilità diffusa e spiccata variabilità, con temporali sparsi alternati a schiarite più o meno ampie. Domenica 1 settembre, però, una nuova ondata di maltempo scatenerà forti temporali su gran parte d’Italia, ancora una volta a partire dal Nord e in modo particolare dal Nord/Ovest con violenti nubifragi su Piemonte, Lombardia e Liguria. In questo caso si tratta di una tendenza a 7-8 giorni, che quindi necessita di ulteriori conferme in base agli aggiornamenti dei modelli meteo nei prossimi giorni.

