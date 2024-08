Allerta Meteo, agosto porta grandine e nubifragi in Italia: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Prosegue l’allerta meteo per l’Italia anche in questo inizio agosto: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 1° agosto, alle 8 di venerdì 2 agosto 2024. In dettaglio (mappe in coda all’articolo), un livello 1 è stato emesso per parti dell’Europa centrale fino all’area occidentale/nordoccidentale principalmente per forti piogge e qualche grande grandinata ed eventi di raffiche forti.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

L’anticiclone subtropicale in Europa centrale si indebolisce, trasformandosi in un flusso più orizzontale con diverse onde, riporta il bollettino ESTOFEX. Il pattern d’onda stazionaria persistente dall’Atlantico nordorientale al Mediterraneo, con una depressione a Ovest del Portogallo e un promontorio di blocco sul Mediterraneo occidentale, si indebolisce ma rimane nell’area.

Allerta Meteo, agosto inizia col maltempo al Nord Italia

Come evidenziato dalla mappa ESTOFEX di seguito, al Nord Italia è prevista allerta livello 1, una fase di maltempo in questo inizio agosto. Un’area di bassa pressione con aria umida e instabile porterà temporali e piogge intense. Il rischio è di possibili grandinate e forti rovesci. Le previsioni indicano temporali con possibilità di grandine, soprattutto nel Nord/Est dell’Italia e nel Nord della Slovenia e Sud/Est dell’Austria. L’allerta principale riguarda piogge abbondanti a causa dei temporali lenti e persistenti.

Un rischio più basso di temporali, comunque previsti, riguarda i rilievi del Centro/Sud Italia fino alla costa adriatica.

