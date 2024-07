Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo: ecco le regioni a rischio grandine e nubifragi

MeteoWeb

Allerta meteo per il Nord Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 31 luglio, alle 8 di giovedì 1° agosto 2024. In dettaglio (mappe in coda all’articolo), un livello 2 è stato emesso per il Nord/Est della Francia fino al Sud/Ovest della Germania, Svizzera e Austria occidentale, principalmente per grandine grande fino a molto grande (parte occidentale) e piogge intense. Un ampio livello 1 circonda l’area di livello 2, comprendendo il Nord Italia, con principale rischio di piogge intense. Inoltre, sono previsti alcuni eventi di grandine grossa insieme a raffiche di vento intense a livello regionale (Sud/Ovest della Germania).

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un anticiclone subtropicale persistente blocca l’area dal Sud/Ovest all’Europa centrale, con le maggiori anomalie di altezza a 500 hPa che interessano la Spagna sudorientale, le Baleari e il Nord/Ovest dell’Africa. Durante il periodo di previsione, il promontorio sopra l’Europa centrale si indebolisce mentre numerosi impulsi attraversano questo promontorio verso Est. Ad agosto, viene incorniciato da un’ampia depressione sulla Russia e un profondo minimo sull’Irminger Basin. Una zona frontale ondulata interessa la Svezia senza influenzare l’attività convettiva, guidata principalmente da fattori locali. Le previsioni mostrano discrepanze riguardo alla prima onda, che attraverserà la Francia verso la Svizzera e la Germania sudoccidentale in serata.

Allerta Meteo, Nord Italia nel mirino del maltempo

Una massa di aria molto umida si estende dalla Francia alla Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e nel Nord Italia, con valori di umidità molto elevati. Questa condizione favorisce lo sviluppo di temporali intensi, riporta il bollettino ESTOFEX.

In Italia, specialmente nelle regioni del Piemonte e Lombardia, le previsioni suggeriscono che la convezione resterà confinata alle aree montuose, ma in caso di formazione di cluster temporaleschi, potrebbero causare forti raffiche di vento e piogge intense in Piemonte e Lombardia. La principale minaccia è rappresentata da grandinate di grandi dimensioni e piogge eccessive su scala locale. La situazione dipende anche dall’evoluzione dei cluster temporaleschi su Svizzera, Austria e Germania. Se questi cluster si espanderanno, potrebbero creare un’area di subsidenza periferica che influenzerebbe negativamente l’attività convettiva nel Nord/Ovest dell’Italia. Le previsioni rimangono incerte, ma l’attenzione è posta su possibili eventi meteorologici estremi nelle aree menzionate.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.