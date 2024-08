Allerta Meteo, anche oggi forti temporali pomeridiani: ecco dove colpiranno

MeteoWeb

Anche oggi, venerdì 9 agosto, continueranno i temporali pomeridiani nelle zone interne dell’Italia: i fenomeni più intensi colpiranno ancora una volta il Centro/Sud, tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. In Sicilia i fenomeni saranno molto più isolati e deboli rispetto ai giorni scorsi, ma ci saranno in modo particolare sull’Etna e sugli Iblei. Così, sarà il settimo giorno di pioggia consecutivo in Sicilia, dove già sfioriamo i 200mm di pioggia mensile in alcune località nelle zone interne e siamo in piena corsa per battere tutti i record pluviometrici mensili che appartengono al recente agosto 2018.

I temporali più forti di oggi pomeriggio colpiranno la Calabria, in Sila, il Lazio (centro/meridionale) e la Campania, anche qui limitati alle zone interne ma con possibili sconfinamenti nelle zone di pianure tra Roma e Latina.

Qualche temporale, debole e isolato, interesserà le Alpi occidentali nel basso Piemonte, al confine con la Francia, e l’Appennino settentrionale al confine tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

