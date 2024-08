Maltempo, piogge eccezionali in Sicilia: quasi 200mm sugli Iblei, verso i record storici di Agosto | DATI

MeteoWeb

Ennesimo pomeriggio di forte maltempo oggi in Sicilia, per il sesto giorno consecutivo: temporali molto forti hanno colpito le zone interne tra Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta paralizzando persino il traffico aereo all’Aeroporto di Catania. I temporali odierni sono stati tra i più violenti di tutta la serie: sono caduti 72mm di pioggia a Case Granvilla, 62mm a Mineo, 60mm a Mirabella Imbaccari, 49mm a Monterosso Almo e a Palagonia, 46mm a Borgo Pietro Lupo, 45mm a Grammichele, 36mm a Mazzarino, 29mm a San Biagio Platani, 28mm a Mineo, 27mm a Ramacca, 22mm a Milingiana Sottana.

Più a ovest, da segnalare 44mm di pioggia a Casteltermini ma ha piovuto intensamente anche nel versante nord/occidentale dell’Etna con 15mm a Randazzo e Maletto, 12mm a Castiglione di Sicilia.

Come già anticipato, quello di oggi è il sesto giorno di pioggia consecutivo: siamo su livelli pluviometrici da record per il mese di agosto, che è un mese tipicamente estivo in cui spesso e volentieri in Sicilia non piove neanche un giorno. E invece quest’anno non solo sta piovendo ogni giorno, ma sta piovendo anche tantissimo. La mappa successiva mostra quanto siano estese le precipitazioni che hanno colpito la Sicilia in questi sei giorni, non solo in tutte le province ma anche su quasi tutto il territorio isolano, e soprattutto in tutte le zone interne, quelle che ne avevano più bisogno per archiviare l’emergenza siccità degli ultimi mesi. Da evidenziare, come picchi, ben 170mm di pioggia a Monterosso Almo sui monti Iblei, 107mm al lago Fanaco sui monti Sicani, 103mm a Mastrostefano sui monti Nebrodi.

E continuerà a piovere anche nei prossimi giorni, in modo particolare domani, venerdì 9 agosto.

