Allerta Meteo Campania: oggi nuovi temporali, “attenzione a frane e allagamenti”

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello giallo, valida dalle 14 fino alle 23.59 di oggi, giovedì 29 agosto, sull’intero territorio regionale. “I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: potrebbero rivelarsi particolarmente intensi,” si legge nel bollettino. “Si prevede inoltre la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento“. “Attenzione a frane e allagamenti anche a causa degli effetti degli incendi“.

