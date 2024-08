Allerta Meteo: Ferragosto di maltempo in Sardegna, nel weekend crollo termico in tutt’Italia

MeteoWeb

Fa caldo sull’Italia, ma esplodono forti temporali pomeridiani che si intensificheranno giorno dopo giorno per tutta la settimana. E’ un agosto di caldo e maltempo estremo: i temporali si susseguono quotidianamente, e nei prossimi giorni i fenomeni meteo diventeranno molto più violenti e diffusi. Le temperature, che si mantengono ancora elevate, rimarranno stazionarie al Centro/Sud fino a sabato ma diminuiranno già da giovedì al Nord/Ovest e in Sardegna, proprio nel giorno di Ferragosto.

Intanto già oggi pomeriggio sono in corso forti temporali sulle Alpi, in Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, e sull’Appennino tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Eloquente l’immagine dal satellite:

In Piemonte sono già in corso delle grandinate in montagna. A Prali (Torino) sono caduti 31mm di pioggia e grandine, ma sta piovendo con intensità su tutto l’arco alpino occidentale. Forti temporali anche in Lombardia, dove spiccano i 37mm di pioggia caduti a Gorno (Bergamo).

Maltempo, forti temporali in Piemonte: intensa grandinata in corso a Prali (Torino)

Allerta Meteo: inizia lungo periodo di forte maltempo, attenzione la prossima settimana al Sud

Osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, quello che sta per iniziare in questi giorni sarà un altro lungo periodo di maltempo che ci accompagnerà probabilmente fino a fine mese e sicuramente fino alla prossima settimana. Proprio nella prima parte della prossima settimana, tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, avremo i fenomeni più estremi al Sud con forte maltempo in tutto il Meridione d’Italia, dove piogge e temporali si prolungheranno anche mercoledì 21 agosto. Contestualmente le temperature diminuiranno sensibilmente, e stavolta sarà una rinfrescata decisa e generalizzata che porterà le temperature sotto le medie del periodo non per poche ore, ma almeno per 4-5 giorni e forse anche di più.

Non sarà ancora la fine dell’estate, ma un primo colpo alla fase più cruda della stagione calda:

Allerta Meteo per stasera: situazione critica tra Spagna e Francia

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali al Centro/Nord, ma i fenomeni più intensi colpiranno la Spagna e la Francia con piogge alluvionali sui Pirenei e forti temporali nel Massiccio Centrale, in Francia. Altre forti piogge colpiranno la Germania:

Allerta Meteo per domani, mercoledì 14 agosto

Domani, mercoledì 14 agosto, il ciclone proveniente dall’oceano Atlantico si avvicinerà ulteriormente al cuore d’Europa: sin dalle prime ore del mattino avremo temporali distruttivi sulla Francia, in estensione a Belgio, Paesi Bassi, Germania settentrionale e Danimarca. In Francia è alto il rischio di eventi alluvionali, in modo particolare nelle zone pirenaiche e nel centro del Paese:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà sulla Germania, dove sarà molto violento, ma anche in Italia sarà un pomeriggio-sera di fenomeni estremi con forti temporali su gran parte del Centro/Nord e le prime piogge in Sardegna. Il maltempo interesserà tutta la Spagna mediterranea, le isole Baleari e l’Algeria:

Allerta Meteo Ferragosto: FOCUS sul maltempo di giovedì 15 agosto

Nel giorno più atteso delle festività estive, il maltempo colpirà in modo particolare la Sardegna anche se avremo nubi sparse un po’ in tutt’Italia. Sarà un Ferragosto caldo al Centro/Sud, senza eccessi particolarmente esagerati: i record storici non verranno neanche minimamente impensieriti, ma continuerà a fare caldo con temperature tra 3 e 5°C sopra le medie del periodo, su valori stazionari rispetto a questi giorni.

Le temperature, invece, diminuiranno al Nord e in Sardegna, dove avremo forti piogge sin dal mattino:

Nel pomeriggio-sera avremo temporali sparsi in Liguria e lungo l’Appennino. Ancora piogge in Sardegna, ma i temporali più forti si abbatteranno su Algeria e Tunisia:

Il maltempo si estenderà al resto d’Italia tra venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. Nel weekend avremo l’atteso crollo termico che porterà il maltempo anche al Sud (da domenica, e poi ancor di più la prossima settimana). Le temperature diminuiranno di circa 10°C rispetto ai giorni precedenti, scendendo sensibilmente sotto le medie del periodo.

