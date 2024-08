Allerta Meteo, forti temporali nel pomeriggio-sera: “fenomeni intensi” in arrivo, ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo per forti temporali, a causa dell’avvicinamento di una saccatura dall’Atlantico: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, saccatura dall’Atlantico in avvicinamento: temporali al Centro/Nord

Nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto 2024, il bollettino PRETEMP riporta “ancora uno scenario prevalentemente anticiclonico, con condizioni di bel tempo su buona parte dell’Italia. Tuttavia, si avrà un leggero dei valori di geopotenziale a 500 hPa al Nord Italia a causa dell’avvicinarsi di una saccatura dall’Atlantico che favorirà un aumento dell’instabilità. Un livello 1 di pericolosità è stato emanato per l’arco alpino per temporali localmente intensi, con possibili intense precipitazioni, grandinate di piccola-media dimensione e forti raffiche di vento. Un livello 0 di pericolosità per temporali localmente forti è stato emesso per la pianura piemontese, dove il rischio di temporali è minore. Locali temporali di calore non forti sono attesi anche lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne della Toscana dove è stato emanato un livello 0 di pericolosità“.

Allerta Meteo: maltempo nel pomeriggio-sera, i dettagli

Nella seconda parte della giornata, riporta il dettaglio il bollettino PRETEMP, “un blando cavo d’onda associato a un nucleo di vorticità positiva e ad aria relativamente più fresca in quota (fino a -10 °C a 500 hPa) raggiungerà le regioni di nord ovest e si sposterà ulteriormente verso est nelle ore successive. I primi temporali si formeranno nel pomeriggio sui rilievi, con i fenomeni più intensi attesi nelle aree alpine interne dove sono attesi dei temporali di tipo pulse storm e multicella, visti i valori di DLS intorno ai 10 m/s, con probabili grandinate di piccola o localmente di media dimensione (fino a 2-3 cm) e intense precipitazioni. La possibilità di temporali forti è supportata soprattutto dalla presenza di elevato CAPE (>1500 J/kg) anche nelle vallate alpine più interne. Non è esclusa la formazione di un MCS“.

“Tra il tardo pomeriggio e la sera la propagazione verso oriente del nucleo di vorticità positiva potrebbe portare alla formazione di una piccola linea temporalesca (QLCS) sulle pianure del Piemonte centro settentrionale, dove i valori di CAPE superano i 2000 J/kg e il PWAT eccede i 40 km. Tale scenario è poco probabile, per la debolezza dell’innesco e l’elevato LFC. Nell’eventualità sono possibili piogge forti ma di breve durata, grandinate di piccole dimensioni e downbursts,” conclude PRETEMP.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.