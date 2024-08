Allerta Meteo, ora grandine e temporali puntano il Centro/Sud: le regioni a rischio

MeteoWeb

Prosegue l’allerta meteo in Italia in questo inizio settimana: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta Meteo

“Prosegue verso Ovest il lento spostamento dell’onda corta che ha causato l’instabilità dei giorni precedenti e che si attesterà nel corso della giornata sull’area balcanica. Un debole promontorio di alta pressione, centrato sul Mare delle Baleari, inizia ad interessare la penisola,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Emesso un livello 1 per temporali con possibili grandinate di piccole-medie dimensioni e precipitazioni intense sulla Sicilia“. “Emesso un livello 0 per fenomeni convettivi sporadici lungo la catena appenninica e le aree interne della Corsica e Sardegna. Non si escludono fenomeni localmente intensi, con grandinate di piccole dimensioni, più probabili su Lazio e Appennino meridionale, ma non si ritiene comunque necessaria l’emissione di un livello 1. Sul Nord-Est sono possibili isolati temporali nella notte e poi nel pomeriggio-sera sulle Alpi Orientali, Austria, Slovenia e Croazia“.

Allerta Meteo per Appennino e isole maggiori

Nel pomeriggio, prosegue PRETEMP, “la convezione potrà innescarsi sul versante Tirrenico dell’Appennino centrale e meridionale a seguito dell’avvezione di masse d’aria instabili dal Mar Tirreno. Si segnalano infatti valori di CAPE superiori a 2500 J/Kg anche a ridosso della costa. Sono attese celle singole di breve durata, la cui direzione di spostamento prevalente sarà sud-est. Non si escludono eventi di grandine e di precipitazione intensa, specialmente sulle regioni del centro-sud e in particolare sulla Sicilia, per la quale viene emesso quindi il livello 1“.

Il livello 0 “comprende anche alla parte occidentali di Sardegna e Corsica e all’Appennino settentrionale, dove la convezione potrà innescarsi a seguito di convergenze di venti a ridosso della costa e sull’orografia. Per queste aree, dati i minori valori di DLS e PWAT, si ritiene meno probabile l’occorrenza di eventi di grandine, sia pur piccola, e di rovesci intensi rispetto alle regioni del centro-sud“.

Nord/est, Austria e Slovenia

Il livello 0 su Veneto e Friuli “viene emesso per la possibilità che i fenomeni che hanno interessato queste aree nelle ore serali del giorno precedente persistano, in attenuazione, anche nelle ore notturne del lunedì. L’inclusione delle aree più ad est è invece legata al possibile sviluppo nel pomeriggio di fenomeni convettivi deboli e isolati a ridosso delle Alpi orientali,” conclude PRETEMP.

La situazione meteo in tempo reale

