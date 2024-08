Allerta Meteo, violenti temporali pomeridiani per tutta la settimana

MeteoWeb

Dopo i primi fenomeni intensi nel weekend, oggi inizia per l’Italia una settimana che sarà fortemente condizionata dall’instabilità con forti temporali pomeridiani che ogni giorno colpiranno le zone interne del Paese, sconfinando fin su coste e pianure localmente in base alle correnti al suolo. Le temperature saranno stazionarie, calde ma senza eccessi, inferiori – sensibilmente inferiori – rispetto a quelle della settimana scorsa. Non c’è alcun Anticiclone sull’Italia, non c’è alcuna ondata di caldo: siamo a inizio Agosto, nel clou dell’estate, ed è normalissimo che faccia caldo così come lo farà questa settimana, senza eccessi.

Piuttosto, l’elemento più rilevante del meteo nei prossimi giorni è il maltempo: avremo forti temporali ogni giorno, e si verificheranno violenti nubifragi e forti grandinate in varie località del Paese. Già oggi, lunedì 5 agosto, i temporali si intensificheranno rispetto a quelli già violenti di ieri. Domani, martedì 6 agosto, saranno ancora più forti soprattutto al Sud, in Sicilia, con eventi estremi sugli Iblei tra Ragusa e Siracusa. Altri forti temporali colpiranno Calabria, Campania e il Nord, sulle Alpi orientali e sull’Appennino ligure e tosco/emiliano:

Dopodomani, mercoledì 7 agosto, il maltempo si intensificherà in tutto il Nord e continueranno i forti temporali pomeridiani al Sud, in modo particolare tra Campania e Calabria:

Forte maltempo con intensi temporali pomeridiani anche giovedì 8, venerdì 9 e poi nel weekend. Sempre con temperature stazionarie, in linea con le medie del periodo, senza eccessi di caldo (pochissime località supereranno i +34/+35°C di temperatura massima).

