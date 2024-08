Maltempo, domenica di forti temporali al Centro/Sud: nubifragi in Sicilia e Basilicata | LIVE

MeteoWeb

Pomeriggio temporalesco in questa prima domenica di agosto al Centro/Sud Italia, per forti temporali convettivi che hanno colpito – e localmente stanno ancora colpendo – le zone interne dell’Appennino centro-meridionale. I fenomeni più estremi nel Lazio meridionale, in Molise, Campania, Basilicata e Sicilia, con tanti episodi di forte maltempo localmente molto violenti.

Proprio in Sicilia si sono verificate le piogge più significative, ed è il secondo giorno consecutivo con forti temporali pomeridiani nelle zone interne dell’isola dopo i nubifragi di ieri. Nelle zone centro-orientali dell’isola sono caduti 50mm a La Roccella, 29mm a Sperlinga, 26mm a Santa Domenica Vittoria, 18mm a Malvagna, 17mm a Troina, 16mm a Casuto, 14mm a Mineo; sui Monti Sicani, invece, abbiamo 46mm di pioggia a Prizzi, 26mm alla diga di Gammauta, 19mm alla diga del Piano del Leone, 17mm a Carcarazza.

Forti piogge anche in Basilicata, con 24mm a Pisticci e 12mm a Marconia. Sono caduti 3mm di pioggia anche a Taranto, dove la temperatura è crollata a +26°C in pieno giorno dopo una massima di +35°C nel primo pomeriggio.

Proprio a causa dei temporali, dalle ore 18:04 sulla linea Metaponto – Taranto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ginosa e Metaponto per la presenza di un albero in prossimità dei binari. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire limitazioni, cancellazioni e rallentamenti. In corso l’intervento dei tecnici di RFI, seguiranno aggiornamenti.

Accumuli più modesti in altre località, ma con tante tempeste di fulmini e locali brevi nubifragi e grandinate.

