Maltempo, forti temporali in Sicilia: clamoroso nubifragio a Enna

E’ tornato il maltempo in Sicilia. Un forte temporale pomeridiano ha colpito oggi il cuore della Sicilia, scaricando un violento nubifragio con tanta grandine a Enna dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti. Alle ore 15:00 ancora splendeva il sole nel capoluogo di provincia più alto d’Italia, oltre 25 mila abitanti a 931 metri di altitudine sul livello del mare, e la temperatura era di +36,2°C. Già alle 16:50, però, nel picco del nubifragio e dopo la grandinata, la colonnina di mercurio era crollata a +21,4°C, in calo di oltre dieci gradi in meno di un’ora.

Il temporale ha scaricato 9mm nella vicina Calderari, 3mm alla diga di Villarosa, 2mm a Centuripe e 1mm a Leonforte.

Altri due forti temporali, molto veloci, si sono sviluppati sull’Etna scaricando 9mm di pioggia al Rifugio Citelli, 4mm a Piedimonte Etneo, 1mm a Calatabiano e Nunziata.

