Allerta Meteo Lombardia: maltempo oggi e domani, primi temporali dal pomeriggio

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 6 agosto 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Previsto nel corso della seconda parte della giornata di oggi, 6 agosto, “un aumento dell’instabilità soprattutto su Alpi e Prealpi, secondariamente anche sui settori di pianura e dell’Appennino. Nel dettaglio, probabili rovesci e temporali isolati già dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in possibile estensione dalla sera anche ai settori di alta pianura centro-occidentali; non è escluso il marginale interessamento dei settori di bassa pianura occidentali e dell’Appennino,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 7 agosto, “attese sulla Regione condizioni di instabilità, a tratti marcata e diffusa. Nel dettaglio, possibilità nella notte di locali rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e pianura, in spostamento dai settori occidentali verso quelli orientali; dal pomeriggio probabile sviluppo di nuovi rovesci e temporali sparsi da Ovest verso Est, con possibile coinvolgimento diffuso della pianura, dove si sottolinea un ampio grado di incertezza riguardo le zone con maggior probabilità di temporali forti. Precipitazioni con possibili massimi accumuli locali compresi tra 40-80 mm. Si attendono inoltre rinforzi di vento associati principalmente al transito di fenomeni temporaleschi diffusi“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

