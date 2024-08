Allerta Meteo Lombardia: al via peggioramento, domani “forte maltempo in 2 fasi”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 17 agosto 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 17 agosto, “si attendono, su tutto il territorio regionale, condizioni di debole instabilità atmosferica. Dal primo pomeriggio e fino alla serata sarà possibile lo sviluppo di isolati rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, sui rilievi alpini e prealpini; inoltre, nelle ore pomeridiane, qualche rovescio o temporale potrà svilupparsi lungo una linea che dai rilievi appenninici potrà arrivare ad interessare anche le zone di pianura, con maggiore probabilità i settori di Bassa Pianura, meno probabilmente le zone di Medio-Alta Pianura. Si prevedono venti deboli con rinforzi di brezza e locali raffiche nelle zone temporalesche“.

Nel corso della giornata di domani 18 agosto, “una perturbazione proveniente dalla Francia determinerà l’ingresso di aria più fredda in quota e la formazione di un vortice depressionario sul golfo ligure, di conseguenza, sulla regione, si determinano condizioni maggiormente favorevoli alle precipitazioni, anche a carattere di temporale. Si prevedono due fasi: la prima, caratterizzata dalla possibilità di rovesci, che potranno risultare stazionari o in lento spostamento verso Nord o Nord-est, sulle zone alpine e prealpine e Alta Pianura; la seconda, caratterizzata dallo sviluppo di rovesci e celle temporalesche a partire dalla fascia pedemontana prealpina e in spostamento verso Sud ad interessare le zone di Pianura e Appennino. Fenomeni temporaleschi in probabile esaurimento dalla prima serata, ma seguiti nelle ore serali da residue deboli piogge, principalmente sulle zone orientali della regione“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

