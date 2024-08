Allerta Meteo, lungo periodo di instabilità: forti temporali anche la prossima settimana

MeteoWeb

E’ tornata l’estate sull’Italia, ma senza alcun eccesso di caldo: le temperature più alte di oggi sono di +36°C a Firenze e Benevento e +35°C a Roma, Frosinone e Avellino. Nulla di eccezionale, quindi. La colonnina di mercurio rimarrà pressoché stazionaria nei prossimi giorni, seppur in lieve aumento (nell’ordine di 1-2°C in più) nel weekend, per poi diminuire nuovamente nel corso della prossima settimana.

Quotidianamente, però, avremo forti temporali pomeridiani sparsi nelle zone interne del Paese, da Nord a Sud, in alcuni casi molto forti come quelli che stanno interessando oggi la Sicilia occidentale ben visibili dai satelliti meteo in diretta.

L’instabilità si accentuerà ulteriormente la prossima settimana, con un netto calo delle temperature e una forte recrudescenza del maltempo già lunedì 26 agosto al nord, poi tra martedì 27 e soprattutto mercoledì 28 al centro/sud, dove l’instabilità si prolungherà anche giovedì 29. Arriveremo così a fine mese con temporali pomeridiani praticamente quotidiani, a tratti diffusi ed estesi, senza nuove ondate di calore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.