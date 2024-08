Allerta Meteo, oggi rischio alluvioni lampo in Italia: in arrivo forti temporali e grandine

MeteoWeb

Allerta meteo in diverse regioni oggi per forti temporali con rischio alluvioni lampo: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 7 agosto, alle 8 di domani, giovedì 8 agosto 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti dell’Emilia-Romagna fino al Sud del Veneto e al Golfo di Venezia principalmente per raffiche di vento forti e piogge intense, talvolta eccessive (mappa di seguito); livello 2 per il Sud dell’Austria e l’Ovest della Slovenia principalmente per piogge intense, talvolta eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili ma con probabilità ridotte, inclusa grandine isolata di grandi dimensioni (valida anche per l’area di livello 2). Le aree di livello 1 in Germania sono state emesse principalmente per grandine isolata, piogge intense e raffiche di vento forti. Un rischio basso di tornado esiste nella Germania centrale occidentale fino al Sud/Ovest della Germania durante le ore serali.

Un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Danimarca principalmente per piogge intense a livello locale. Esiste un rischio basso di tornado di breve durata; livello 1 per Mosca fino alle oblast’ di Smolensk, Kaluga e Tula principalmente per piogge intense; livello 1 per Moray Firth, le Isole Orcadi e Shetland e la costa sudoccidentale della Norvegia principalmente per raffiche di vento forti, talvolta intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta che l’Europa centrale e nordoccidentale sta passando a un regime di flusso zonale. Un debole promontorio in Germania si sposta verso la Polonia, mentre alte anomalie persistono sul Mare di Barents e aumentano nel Mediterraneo. Un fronte freddo avanza da Sud/Est dell’Islanda verso l’Europa centrale.

Allerta Meteo: rischio grandinate, forti piogge e raffiche di vento in Italia oggi 7 agosto

Per quanto riguarda l’Italia, prevedendo un rischio temporali da Nord a Sud, in particolare, come riportato sopra, un livello 2 è stato previsto per il Nord/Est e un livello 1 più ampio per il resto del Nord: il bollettino ESTOFEX riporta una massa d’aria umida e instabile porterà forti temporali, con MUCAPE tra 2000-3000 J/kg. I temporali, sostenuti da una corrente discendente debole (DLS sotto i 10 m/s), potranno causare grandinate, forti piogge e raffiche di vento. Possibili inoltre alluvioni lampo locali, specialmente vicino alle montagne.

