Allerta Meteo, nubifragi e grandine grossa: oggi rischio fenomeni intensi al Nord

Allerta meteo per instabilità diffusa, con rischio fenomeni intensi al Nord: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Il passaggio di un cavo d’onda corta in quota genera instabilità diffusa al nord, oltre che sulle aree montane del centro-sud e della Sicilia,” riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 2 è stato emesso su Triveneto, parte della pianura emiliana e gran parte della Lombardia per piogge intense, grandine di medio-grandi dimensioni e raffiche di vento lineari anche molto intense. Un livello 1, per minori probabilità di osservare fenomeni intensi, è stato emesso per le restanti aree del nord Italia sempre per nubifragi, grandine di dimensioni medio-grandi e raffiche di vento lineari. Un livello 0 è stato emesso sull’Appennino centro-meridionale e regioni limitrofe (inclusa la Puglia settentrionale), così come su parte della Sicilia, per possibili piogge intense localizzate e grandine di piccole dimensioni“.

A partire dal pomeriggio, prosegue PRETEMP, “si avrà la formazione diffusa di celle temporalesche sui rilievi alpini. Queste si sposteranno poi in pianura (movimento prevalente verso est-sudest) dove troveranno valori di CAPE diffusamente >2000 J/kg, PWAT elevato (40-45 mm) e DLS moderato (15-18 m/s). I temporali potranno quindi organizzarsi in multicelle con possibile formazione di un MCS/QLCS in serata sulle pianure orientali, senza escludere qualche supercella nelle fasi iniziali. Non si escludono neanche fenomeni vorticosi tra basso Veneto e Golfo di Venezia, ma sono attese principalmente piogge intense, grandine di medie-grandi dimensioni (diametro >5 cm), specie con le eventuali supercelle iniziali, e intense raffiche di vento lineari. La distinzione tra livello 1 e 2 in queste aree è principalmente dovuta alla probabilità più o meno elevata che questi fenomeni si verifichino“.

“Esistono comunque delle incertezze – sottolinea PRETEMP – principalmente derivanti dalla situazione sinottica che non è dotata di una forzante particolarmente intensa e dalla possibile discesa di vento settentrionale/outflow dalle Alpi orientali in pianura prima che si sviluppi/avvicini l’MCS/QLCS, che potrebbe sfavorire i fenomeni più intensi. Altra incertezza sarà la possibilità di temporali troppo vicini tra loro che si potranno disturbare a vicenda“.

Nel pomeriggio “si avrà lo sviluppo di celle sparse sui rilievi per la convergenza di masse d’aria instabile dai mari Adriatico e Tirreno. La ventilazione a 700 hPa sarà abbastanza blanda, ma le regioni adriatiche vedranno un DLS moderato (15-18 m/s) che potrà favorire un maggiore tilting delle celle in quell’area. Viene comunque emesso un livello 0 per nubifragi e medio-piccoli chicchi di grandine in quanto le condizioni più favorevoli a fenomeni intensi saranno comunque al nord“.

