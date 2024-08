Allerta Meteo, oggi grandine e nubifragi in diverse regioni: ecco le aree più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo in tutta Italia oggi, 3 agosto 2024, per rischio nubifragi, grandine, vento forte e persino trombe marine. “Il transito di un cavo d’onda sull’Italia centro-meridionale favorirà l’avvezione di aria fresca e nuclei di vorticità positiva in quota. Ciò innescherà i primi moti convettivi sugli Appennini a partire dalla tarda mattinata, con i temporali che si sposteranno progressivamente e lentamente verso le coste adriatiche“: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito i dettagli.

Allerta Meteo, weekend di maltempo da Nord a Sud

“Dalla Liguria alla Puglia viene emesso un livello 1 per nubifragi, grandine di medie dimensioni e con possibili accumuli al suolo e un livello 0 per fenomeni vorticosi e forte vento,” sottolinea PRETEMP. “Un livello 1 sarà valido nelle prime ore della notte tra Basso Veneto e Romagna per nubifragi, grandine, downbursts e trombe marine con possibili landfall“. Inoltre, “un livello 1 è stato emesso per alto Piemonte e nord-ovest Lombardia per possibili nubifragi. Un livello 0 è stato emesso sul Mar Tirreno e Isole Maggiori per trombe marine, grandinate e downbursts. Un livello 0 è stato emesso sulle Alpi e pianure contigue per isolati nubifragi e grandine di piccole dimensioni con possibili accumuli al suolo“.

Il livello 1 dalla Liguria alla Puglia e Corsica

L’energia a disposizione, prosegue il bollettino, “sarà elevata (MLCAPE fino a 3000 J/kg) grazie all’afflusso Adriatico nei bassi strati con elevate SST. La ventilazione in quota a 700 hPa non sarà particolarmente sostenuta con valori di acqua precipitabile diffusamente > 40 mm. Lo storm mode più diffuso sara pulsante con cluster multicellulari visti i valori di DLS sui 10-15 m/s; la mobilità delle celle sarà scarsa con il rischio concreto per nubifragi ed episodi di alluvioni lampo. Tuttavia, non è completamente da escludere qualche evento supercellulare di breve durata tra Abruzzo, Puglia e Basilicata. Infine l’eccesso di CAPE nella zona di crescita della grandine (hgz) potrà anche favorire qualche grandinata con diametri fino a 4-5cm“.

Allerta meteo per Basso Veneto e Romagna

Il bollettino emesso ieri sera e valido per sabato 3 agosto, riporta inoltre: “Nelle prime ore della notte potrebbe traslare un MCS dal basso Veneto/Romagna verso le coste croate con alti valori di Delta Theta-e che potrebbe favorire la formazione di un intenso RIJ. Non si escludono trombe marine con possibili landfall e locali nubifragi vista la PWAT > 50 mm“.

Il bollettino per Alto Piemonte e Nord Ovest Lombardia

In serata “potrebbero innescarsi temporali specie a ridosso delle Prealpi / Zona Laghi con la principale pericolosità che riguarda possibili nubifragi visti i valori elevati di CAPE e PWAT. Per tali ragioni è stato emesso un livello 1 di pericolosità,” conclude il bollettino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.