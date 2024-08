Allerta Meteo, weekend di maltempo da Nord a Sud: rischio temporali, grandine e violente raffiche di vento

MeteoWeb

Allerta meteo in questo primo weekend di agosto, per temporali dal Nord al Sud Italia, con diversi livelli di rischio: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso esteso, valido dalle 8 di oggi, sabato 3 agosto, alle 8 di lunedì 5 agosto 2024. In dettaglio (mappe di seguito), il bollettino valido 24 ore, dalle 8 di oggi alle 8 di domani riporta un livello 2 per il Sud/Est della Serbia fino all’estremo Ovest della Bulgaria principalmente per raffiche violente. Un livello 1 circonda il livello 2 principalmente per grandine, raffiche forti a violente e piogge intense. Previsto un livello 1 per parti dell’Ucraina principalmente per grandine/piogge intense (parte meridionale) e altrove per raffiche forti e un tornado isolato; livello 1 per numerose parti dell’Italia principalmente per grandine grossa, piogge intense e raffiche da forti a violente.

Per quanto riguarda l’avviso valido dalle 8 di domani, alle 8 di lunedì 5 agosto, è stato aggiunto un livello 1 per il Nord/Est dell’Italia, il Nord della Slovenia e il Sud/Est dell’Austria principalmente per grandine isolata, raffiche forti a violente e piogge intense; aggiunto un livello 1 per parti del Centro Italia principalmente per grandine isolata, raffiche forti a violente e piogge intense; infine, è stato aggiunto un livello 1 per parti dell’Ucraina principalmente per grandine isolata, raffiche forti e piogge intense. È possibile un rischio di tornado di bassa entità.

Allerta Meteo, in Italia weekend di maltempo: il bollettino ESTOFEX

L’Italia si prepara a un weekend di maltempo con temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il bollettino ESTOFEX ha emesso diversi livelli di allerta, prevedendo (come illustrato dalle mappe di seguito) rischio temporali da Nord a Sud, con diversi livelli di rischio. Ecco i dettagli.

Tra oggi e domani, una perturbazione attraverserà la Sardegna entro mezzogiorno e il Mar Tirreno fino a mezzanotte, per poi entrare nel Golfo di Taranto. Questa perturbazione porterà a un significativo abbassamento delle temperature in quota, creando condizioni per temporali intensi. Soprattutto lungo l’Appennino, si prevedono cluster di temporali che si sposteranno verso le coste nel pomeriggio, con grandine, forti raffiche di vento e piogge intense. Le temperature superficiali del mare intorno all’Italia sono più calde del normale, riporta il bollettino, contribuendo a caricare l’atmosfera di umidità.

Nel Nord Italia, l’onda di passaggio influenzerà la Pianura Padana con umidità proveniente dall’Adriatico. Anche qui si potrebbero formare temporali con grandine, raffiche e piogge intense. Di notte, l’attività temporalesca si concentrerà nella Lombardia settentrionale, spostandosi verso Est.

Tra domenica e lunedì, nel Nord/Est Italia, Slovenia e Sud/Est Austria, l’allerta meteo ESTOFEX riporta un aumento dei temporali grazie alla sovrapposizione di instabilità e vento. I temporali potranno essere organizzati, con forti raffiche di vento, grandine e piogge intense.

Lungo l’Appennino, le condizioni atmosferiche favoriranno la formazione di temporali con grandine, forti raffiche e piogge. Onde deboli provenienti da Nord/Ovest potrebbero intensificare temporaneamente l’attività temporalesca. Anche se i modelli meteorologici divergono leggermente, è probabile che si verifichino temporali sparsi con fenomeni intensi, secondo ESTOFEX.

