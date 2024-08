Allerta Meteo: oggi violenti downburst e forti temporali “anche in pianura”, ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo per “possibili temporali localmente forti con associate raffiche di vento lineari” o downburst, oggi, martedì 13 agosto: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, forti temporali e downburst in arrivo

“Correnti piuttosto blande in media troposfera e a debole componente ciclonica interesseranno il nostro dominio nella giornata di martedì 13 agosto,” spiega PRETEMP. Tuttavia “questo dovrebbe bastare per avere la formazione di qualche temporale, specie sulle zone montane, ma possibili anche in pianura. Il Deep Layer Shear 0-6 km sarà abbastanza scarso, motivo per il quale si tendono ad escludere grandinate di grosse dimensioni, mentre risulta evidente dai radiosondaggi simulati un profilo termo-igrometrico nei bassi strati potenzialmente favorevole a venti lineari localmente forti, specie se associato anche ai valori di Delta theta-e 850-500 hpa elevati“.

PRETEMP ha quindi “emesso un livello 1 per forti venti lineari sull’Appennino e zone interne del centro-nord con possibile interessamento delle pianure a causa della rigenerazione tramite outflow. L’ambiente ad elevata PWAT (>35 mm) non permette di escludere a priori qualche disagio dovuto alle precipitazioni (livello 0), ma comunque in maniera minore rispetto al vento. Le stesse considerazioni valgono per il Piemonte/Valle d’Aosta“.

