Allerta Meteo, violenti temporali in arrivo nel pomeriggio: rischio alluvioni lampo, grandine grossa e downburst

MeteoWeb

Allerta meteo per grandine di grandi dimensioni, forti piogge e raffiche di vento violente in diverse regioni d’Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, martedì 12 agosto, alle 8 di domani, mercoledì 14 agosto 2024. In dettaglio (mappa di seguito), un livello 2 è stato emesso per la Penisola Iberica, principalmente per grandine di grandi o grandissime dimensioni, raffiche di vento violente e forti piogge; livello 2 per Francia, Benelux e Germania nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento violente e forti piogge; livello 1 per la Danimarca per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per Germania, Nord Italia, Svizzera, Austria, e Sud/Ovest della Repubblica Ceca, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti piogge e raffiche di vento violente. Infine, ESTOFEX riporta un livello 1 per il Centro Italia, principalmente per raffiche di vento violente.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In dettaglio, relativamente all’area di allerta che comprende Germania, Austria, Svizzera, Nord Italia e Repubblica Ceca, il bollettino di allerta meteo ESTOFEX prevede “un’innesco dei temporali nel primo pomeriggio sulle Alpi e sui monti della Sumava“, con un “movimento delle tempeste quasi inesistente“. “Sono previsti temporali a impulsi con rischio principale di alluvioni lampo, raffiche di vento violente e grandine isolata di grandi dimensioni“. Il rischio di grandine sarà più elevato in Baviera e nel Nord dell’Austria.

Inoltre, il bollettino riporta per l’Italia centrale iniziale convezione sparsa sui rilievi, “sono previste celle singole/temporali a impulsi con il principale rischio di raffiche di vento violente e downburst“.

Infine, come evidenziato dalla mappa di seguito, il rischio temporali, oltre a comprendere il Centro/Nord, riguarda anche, in misura minore, parte del Sud e della Sicilia.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.