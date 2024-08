Allerta Meteo, al via peggioramento: oggi “piogge intense e grandine”, poi la svolta

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 16 agosto 2024, per piogge intense, grandine e raffiche di vento lineari (downburst), primo assaggio di maltempo in attesa di una forte perturbazione nel weekend che cambierà drasticamente lo scenario meteo, una vera e propria escalation: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: attenzione a piogge intense, grandine e vento forte oggi 16 agosto

Oggi, venerdì 16 agosto, il cut-off alla media troposfera centrato intorno alle isole Baleari, “continuerà a veicolare flussi sud-occidentali umidi sui settori occidentali italiani, che scorrono lungo una poco marcata linea frontale alla mesoscala. Tale discontinuità fornirà il meccanismo principale di sollevamento, che si unirà a convergenze da brezze diurne, sollevamento orografico e avvezione di vorticità ciclonica e aria relativamente fredda in quota,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Le condizioni termodinamiche e cinematiche saranno favorevoli allo sviluppo di convezione organizzata, localmente anche di forte intensità“.

Un livello di pericolosità 1 “per piogge intense, grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento lineari sarà valido per la Sardegna occidentale, la Corsica, la Liguria, le Alpi Marittime, l’Appennino Emiliano e le Alpi Svizzere e Austriache“.

Un livello di pericolosità 0 “sarà invece valido per il resto di Alpi, settori tirrenici e Appennino, Nord Africa e settori balcanici principalmente per piogge intense localizzate e possibile grandine di piccole/medie dimensioni“.

Allerta Meteo: pioggia, vento forte e grandine tra Sardegna, Corsica e Mar Ligure

Nella prima parte della giornata, spiega in dettaglio il bollettino PRETEMP, “una debole anomalia di vorticità ciclonica in quota verrà avvettata dal nord-Africa al nord-ovest italiano passando per Sardegna e Corsica, lungo il ramo ascendente della saccatura in quota. Tale configurazione sarà favorevole all’inizio della convezione sul mar di Sardegna, di Corsica e Liguria in un ambiente con MLCAPE superiori a 3000 J/kg e CIN superiori a -25 J/kg. In questa fase il modo di convezione potrà essere anche organizzato in cluster lineari. Non si esclude che il sistema convettivo possa interessare marginalmente le coste toscane, Liguria, basso Piemonte e Alpi Marittime. Il livello di pericolosità 1 è valido per piogge intense localizzate (60 mm/3h), grandine di piccole o medie dimensioni (specie in Sardegna), raffiche di vento convettive (>60 km/h), mentre non si escludono del tutto eventi vorticosi tra il Mar di Corsica e il Mar Ligure per la presenza di SRH localmente superiori a 200 m^2/s^2 e CAPE 0-3 km superiori a 150 J/kg“.

Dalle ore centrali/primo pomeriggio “su Sardegna e Corsica si prevede l’inizio della convezione principalmente sui rilievi orografici, dato l’instaurarsi di brezze diurne che aumenteranno il sollevamento orografico, in presenza di MLCAPE sino a 3000 J/kg in ambiente poco inibito. Valori di DLS sino a 20-25 m/s sono previsti sul nord-est sardo, Corsica e localmente sull’Appennino Emiliano. In queste zone la convezione sarà molto probabilmente organizzata in cluster di multicelle mobili che potranno produrre piogge localmente intense, grandine di piccole o medie dimensioni e raffiche di vento convettive. Non esclusa del tutto qualche supercella marginale“.

Anche il settore delle Alpi nel mirino del maltempo

Nel tardo pomeriggio/sera, conclude PRETEMP, “sui settori alpini svizzeri e austriaci sono previsti cluster lineari prevalentemente multicellulari forzati dal riscaldamento diurno, con MLCAPE superiori a 1500 J/kg e DLS sino a 15 m/s. Sui settori a livello di pericolosità 0 la convezione sarà isolata e di stampo pomeridiano“.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.