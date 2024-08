Allerta Meteo Piemonte: nuovi temporali in arrivo, “attenzione su zone pianeggianti e collinari”

MeteoWeb

Ancora allerta meteo codice giallo in Piemonte per temporali. “Nel corso del pomeriggio passaggio di temporali dalle zone alpine al resto della regione, di intensità anche forte; i picchi più intensi sono attesi sulle zone pianeggianti e collinari tra stasera e domattina. Da domani pomeriggio generale attenuazione dell’instabilità“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 26 agosto 2024, da Arpa Piemonte.

“L’arrivo sul Piemonte di aria fredda in quota, associata ad una saccatura sul nord Europa, determina spiccata instabilità per la giornata odierna, con rovesci e temporali anche forti che dalle zone montane si estenderanno al resto della regione,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “I picchi più intensi sono attesi sulle zone pianeggianti e collinari tra stasera e domattina. Da domani pomeriggio si prevede una generale attenuazione dell’instabilità, che rimarrà debole sui rilievi. Da mercoledì condizioni più stabili ad eccezione di deboli rovesci pomeridiani sui rilievi“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

