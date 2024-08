Allerta Meteo, grande ribaltone a Ferragosto: la svolta arriva con 2-3 giorni d’anticipo, attenzione al maltempo estremo

MeteoWeb

Cambierà prima del previsto il tempo sull’Italia: non bisognerà aspettare il 18-19 agosto per una decisa rinfrescata o per il ritorno delle piogge. Già domani, martedì 13 agosto, avremo forte maltempo con intensi temporali al Nord, soprattutto in Piemonte, e nelle zone interne del Centro, sull’Appennino. Sarà una giornata di maltempo estremo in Europa: Spagna, Francia e Germania saranno colpite da temporali violentissimi nelle ore pomeridiane, con pesanti alluvioni nel cuore della Francia, sul Massiccio Centrale.

Responsabile di questo peggioramento sarà l’ennesimo ciclone proveniente dall’oceano Atlantico nel corso di questa pazza estate. La mappa con le precipitazioni previste per martedì pomeriggio è davvero impressionante:

Il maltempo degenererà mercoledì 14 agosto: il ciclone si avvicinerà sempre più al cuore d’Europa e al Mediterraneo, e già mercoledì mattina i temporali avanzeranno non solo sulla Spagna orientale, ma anche sulle isole Baleari e in Algeria. Il maltempo si intensificherà sin dal mattino anche in Italia, nelle Regioni del Centro, anche se i fenomeni più estremi colpiranno ancora Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca:

Nel pomeriggio di mercoledì avremo temporali molto forti in Spagna, con pesanti alluvioni in tutto il settore mediterraneo della penisola Iberica, ancora nella Francia meridionale, nel cuore della Germania e altri temporali in Italia. Nel Maghreb il maltempo avanzerà su Algeria e Tunisia.

Questa perturbazione rischia di rovinare il Ferragosto anche in Italia: giovedì 15 arriveranno molte nubi su Sardegna, Corsica e Nord Italia, con un primo calo termico al Nord/Ovest (invece al Centro/Sud continuerà ancora a fare caldo). Ma venerdì 16 il maltempo si intensificherà su tutto il Nord e in Sardegna, per poi estendersi nel weekend anche al Centro/Sud dove avremo un lungo periodo di instabilità, forti piogge, temporali intensi e temperature in picchiata. Stavolta sarà una rinfrescata netta e decisa: le temperature crolleranno di oltre 10°C in modo stabile, il clima rimarrà gradevole a lungo anche se molto perturbato, rovinando le vacanze si chi ha scelto questo periodo dell’anno per partire.

Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, tutti i dettagli giorno per giorno e Regione per Regione.

