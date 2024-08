Allerta Meteo, si sta formando un Super-Ciclone: maltempo estremo tra domenica e lunedì, rischio alluvioni

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad essere colpita da un Super Ciclone che provocherà maltempo estremo in tutto il Paese: le autorità competenti hanno già lanciato l’allerta meteo, la situazione è seria e i fenomeni estremi provocheranno gravi criticità in molte località. Già oggi, sabato 17 agosto, avremo forti temporali pomeridiani: i primi fenomeni sono già in corso, non solo al Centro/Nord ma anche al Sud dove in Sicilia si stanno verificando intensi temporali con nubifragi nella zona dell’Etna. Con le piogge dei prossimi tre giorni, la Sicilia arriverà a 11 giorni di pioggia nei primi 20 del mese avvicinandosi ai record mensili pluviometrici: così la siccità sta finendo in anticipo rispetto all’autunno.

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali pomeridiani in Piemonte, Valle d’Aosta, in Sardegna – isola già flagellata dal maltempo nella giornata di ieri – ma anche lungo l’Appennino, versante orientale, dall’Emilia Romagna alla Puglia, e in Sicilia:

Domani, domenica 18 agosto, il Ciclone si abbatterà in pieno sull’Italia con venti in rinforzo e un brusco calo termico: sarà la giornata della svolta, con temperature in picchiata anche al Centro/Sud. Il caldo degli ultimi giorni diventerà un lontano ricordo. E il maltempo si intensificherà, in modo violentissimo sin dalle prime ore del mattino al Nord:

Poi nel pomeriggio/sera avremo forte maltempo in tutt’Italia, con temperature già su valori autunnali in serata al Centro/Nord. Le piogge, i temporali e la grandine colpiranno gran parte del Paese, con nubifragi nella Sicilia tirrenica:

Lunedì 19 agosto sarà la giornata clou di questa ondata di maltempo. Piogge e temporali flagelleranno tutt’Italia, con fenomeni estremi dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Sarà una giornata tipicamente autunnale, con forti venti (maestrale impetuoso in Sardegna) e temperature degne di fine ottobre, circa 6, localmente 8°C, inferiori rispetto alle medie del periodo:

Il maltempo sarà molto violento da Nord a Sud, con forti temporali e piogge torrenziali in Emilia Romagna, sulla laguna Veneta, nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia:

I fenomeni estremi proseguiranno anche nel pomeriggio-sera di lunedì, in modo particolare sulle Regioni Adriatiche e al Sud:

Martedì 20 agosto avremo ancora fenomeni di maltempo, seppur più residui e limitati al Centro/Sud. La perturbazione, lentamente, si esaurirà, anche se le temperature si manterranno gradevoli, senza il caldo dei giorni scorsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.