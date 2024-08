Allerta Meteo, rischio supercelle in Italia: allarme nubifragi, grandine grossa e vento forte nelle prossime ore

MeteoWeb

Allerta meteo livello 2 per il Nord Italia, per grandine grossa, vento forte e piogge intense: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 2 agosto, alle 8 di domani, sabato 3 agosto 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per il Nord/Est della Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento forti; livello 1 per la Francia orientale, la Svizzera, la Germania meridionale e l’Austria per grandine di grandi dimensioni, forti piogge e, in misura minore, raffiche di vento forti; livello 2 per il Nord Italia fino alla Slovenia e alla Croazia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti e piogge intense; livello 1 per la Croazia, la Bosnia e la Serbia occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti e forti piogge.

Emesso infine un livello 1 per la Repubblica Ceca fino alla Polonia e alla Slovacchia, principalmente per raffiche di vento marginalmente forti, ed un livello 1 per la Finlandia, il Nord/Est dell’Estonia e la Russia, principalmente per forti piogge.

Nuova Allerta Meteo per l’Italia, il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda l’area di allerta che comprende il Nord Italia, fino alla Slovenia e alla Croazia, il bollettino ESTOFEX riporta che i modelli meteorologici prevedono valori di energia disponibile per i temporali (MLCAPE) superiori a 2000 J/kg, a causa dell’elevata umidità nei bassi strati. Ciò aumenta il rischio di grandine di grandi dimensioni. È probabile la formazione di supercelle, che possono portare a grandine molto grande, forti raffiche di vento e piogge intense localizzate.

ESTOFEX evidenzia incertezza sul momento esatto in cui si verificheranno i temporali, che potrebbero iniziare già dalla mattina o dal primo pomeriggio. Questi temporali potrebbero ridurre il rischio di fenomeni meteorologici estremi per il principale round di temporali previsto nel tardo pomeriggio fino alla notte. Il round principale coinciderà con il passaggio di una depressione e il fronte freddo lungo il versante orientale delle Alpi. L’attività temporalesca potrebbe durare fino alle prime ore del mattino in alcune aree, specialmente lungo la fascia dal mare Adriatico attraverso la Croazia e la Bosnia fino alla Serbia. Durante la sera o la notte, i temporali potrebbero intensificarsi, aumentando il rischio di raffiche di vento forti o piogge intense.

